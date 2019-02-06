Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").

Об этом сообщил журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Напомним, что ранее планировалось, что мировая презентация российских премиальных автомобилей Aurus пройдет на международном автосалоне в Женеве, который открывается 7 марта.

В Минпромторге до этого сообщили, что с 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут принимать крупнейшие российские автодилеры. По словам Дениса Мантурова, заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами Aurus в России. Это группа "Авилон" и компания "Панавто".