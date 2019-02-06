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06.02.2019 18:17
Рубрика: Легковые авто

Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").

Фото: Пресс-служба BMW.
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Об этом сообщил журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Напомним, что ранее планировалось, что мировая презентация российских премиальных автомобилей Aurus пройдет на международном автосалоне в Женеве, который открывается 7 марта.

В Минпромторге до этого сообщили, что с 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут принимать крупнейшие российские автодилеры. По словам Дениса Мантурова, заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами Aurus в России. Это группа "Авилон" и компания "Панавто".

#Кортеж