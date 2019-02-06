Названы условия для скорого укрепления рубля

Новости

Из Амурской областной больницы эвакуировали пациентов 06:50
Британский кабмин тайно собрался для обсуждения Brexit 06:41
Медведев утвердил порядок предоставления субсидий по нацпроекту "Культура" 06:38
Крейсер и сухогруз ВМС США столкнулись у восточного побережья страны 06:30
Вертолет МЧС вылетел к месту схода вагонов в Хабаровском крае 06:11
В Приамурье работников УФСИН осудили за превышение полномочий 05:58
Роструд напомнил, как будем отдыхать в феврале 05:52
СМИ озвучили дату встречи глав США и КНДР 05:45
Маленькую девочку на Камчатке насмерть придавило кухонной плитой 05:32
Помпео назначил спецпосланника по борьбе с антисемитизмом 05:28
ФСБ начало проверку расходования средств "Почты России" в Якутске 05:12
Guardian: Похищенный в 2012 году в Сирии британский журналист жив 04:50
В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем 04:39
Взрыв произошел в метро Вашингтона 04:36
Пожар в деревянном бараке Хабаровска унес жизнь женщины 04:24
В Хабаровском крае при пожаре погибли трое детей 04:17
В Азербайджане три человека пострадали в результате землетрясения 04:13
Греция захотела принять участие в "Турецком потоке" 04:01
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики 02:59
В США заявили о своевременном выводе войск из Сирии 02:21
Германия пообещала НАТО увеличить военные расходы 01:53
Новый кроссовер Mazda дебютирует в Женеве 01:22
Сенат Конгресса США одобрил во вторник подавляющим числом голосов 00:51
Польша объявила о создании кибервойск 00:43
Контрабандисты попытались вывезти из Турции 1200-летнюю Библию 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Названы условия для скорого укрепления рубля

Текст: Роман Маркелов
Серьезных факторов для ослабления курса рубля до конца недели не наблюдается, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Скорее всего, рубль в ближайшие дни будет торговаться в узком диапазоне с возможностью укрепления.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В условиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, сезонного фактора сильного платежного баланса РФ и сокращения объема закупки валюты Банком России для Минфина курс российской валюты будет стабилен в диапазоне 65-66,2 рубля за доллар США, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

Фото: iStock
В феврале курс доллара готов преодолеть психологический рубеж

В случае повышения цены на нефть выше 65 долларов за баррель нефти марки Brent российская валюта может дополнительно укрепиться до 65 рублей за доллар, допускает аналитик.

Новости о том, что американо-китайские переговоры по мнению президента США Дональда Трампа "идут очень хорошо", а также о возможном заключении соглашения США с Северной Кореей, создают позитивный фон для большинства валют стран с развивающимися рынками, включая рубль, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. По его мнению, до конца недели рубль будет торговаться в узком диапазоне как минимум до выхода 8 февраля пресс-релиза Банка России о решении по ключевой ставке.

Как ожидают участники рынка, Банк России оставит ставку без изменений на уровне 7,75 процента годовых. Макроэкономическая статистика по США и России (в частности, выход данных Росстата об уровне инфляции в январе) и цены на энергоресурсы также окажут влияние на рубль, соглашается Тимошенко. Он ожидает, что в ближайшие дни российская валюта будет торговаться в диапазоне 65,25-65,75 рубля за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики
СМИ озвучили дату встречи глав США и КНДР
Guardian: Похищенный в 2012 году в Сирии британский журналист жив
Греция захотела принять участие в "Турецком потоке"
Косачев отметил русофобскую направленность политики Евросоюза