Новая Toyota Corolla для России: свежая информация

Компания Toyota поделилась первой информацией о новой Corolla для России.

Как сообщается в пресс-релизе марки, на нашем рынке модель будет представлена с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Мотор способен работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.

В Toyota уверены, что новое поколение мирового бестселлера сохранило лучшие черты модели-предшественника, такие как надежность и комфорт, при этом по уровню оснащения и техническим характеристикам догнало "старшую сестру" Camry.

Cедан построен на платформе GA-C архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture) с пониженным центром тяжести и задней "многорычажкой". Автомобиль незначительно вырос в размерах: длина машины составляет 4 640 мм (+10 мм), а ширина 1 780 мм (+5 мм). Размер колесной базы остался прежним - 2 700 мм.

Оснащение модели включает в себя полностью светодиодную оптику, уникальные для класса десятидюймовый проекционный дисплей на лобовое стекло и семидюймовый цветной дисплей на панели приборов с 3D эффектом, новую мультимедийную систему, беспроводную зарядку, двухзоннный климат-контроль с интеллектуальной системой управления, зимний пакет и другие технологичные опции.

Список продвинутых систем безопасности дополняют системы мониторинга слепых зон, контроля давления в шинах, помощи при выезде задним ходом, камера заднего вида с динамической разметкой и парктроники с улучшенной индикацией.

Сроки старта продаж и цены на седан 12-го поколения будут названы позже.

Автомобиль нынышней генерации можно купить в России от 1 030 000 рублей. Топовая версия обойдется в 1 436 000 рублей.

Напомним, новая Corolla была официально представлена в ноябре 2018 года в китайском городе Гуанчжоу. Наш корреспондент одним из первых сумел оценить новинку.