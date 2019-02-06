Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах 18:17
Видео: как кататься на электросамокате с максимальным комфортом 17:55
"Как тебе такое, Илон Маск?": старая "Волга" взяла на буксир Tesla 17:16
Названы 10 лучших автомобилей года 14:22
06.02.2019 18:38
Рубрика: Легковые авто

Новая Toyota Corolla для России: свежая информация

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota поделилась первой информацией о новой Corolla для России. 

Как сообщается в пресс-релизе марки, на нашем рынке модель будет представлена с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Мотор способен работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.

В Toyota уверены, что новое поколение мирового бестселлера сохранило лучшие черты модели-предшественника, такие как надежность и комфорт, при этом по уровню оснащения и техническим характеристикам догнало "старшую сестру" Camry.

Фото: Виктор Смеюха / РГ
Toyota выпустит Land Cruiser 300

Cедан построен на платформе GA-C архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture) с пониженным центром тяжести и задней "многорычажкой". Автомобиль незначительно вырос в размерах: длина машины составляет 4 640 мм (+10 мм), а ширина 1 780 мм (+5 мм). Размер колесной базы остался прежним - 2 700 мм.

Оснащение модели включает в себя полностью светодиодную оптику, уникальные для класса десятидюймовый проекционный дисплей на лобовое стекло и семидюймовый цветной дисплей на панели приборов с 3D эффектом, новую мультимедийную систему, беспроводную зарядку, двухзоннный климат-контроль с интеллектуальной системой управления, зимний пакет и другие технологичные опции.

Список продвинутых систем безопасности дополняют системы мониторинга слепых зон, контроля давления в шинах, помощи при выезде задним ходом, камера заднего вида с динамической разметкой и парктроники с улучшенной индикацией. 

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Toyota Fortuner корчует пни в зимнем лесу

Сроки старта продаж и цены на седан 12-го поколения будут названы позже. 

Автомобиль нынышней генерации можно купить в России от 1 030 000 рублей. Топовая версия обойдется в 1 436 000 рублей.

Напомним, новая Corolla была официально представлена в ноябре 2018 года в китайском городе Гуанчжоу. Наш корреспондент одним из первых сумел оценить новинку.

Видео: Как превратить Toyota Fortuner в крутой снегоуборщик
В России вырос спрос на подержанные Toyota Corolla
#Toyota