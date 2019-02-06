Opel вернется в Россию после юридических согласований

Вчерашнее заявление управляющего директора марок Peugeot, Citroen и DS в России Алексея Володина о том что руководство PSA изучает разные варианты возвращения марки Opel в Россию, вызвало предсказуемый ажиотаж в российских СМИ и особенно - в автомобильной блогосфере. Журналисты ряда изданий пришли к выводу, что вопрос о запуске продаж автомобилей немецкой марки в нашей стране уже решен, и производство и экспорт легковушек и фургонов Opel в России - это вопрос ближнесрочной перспективы.

Тем не менее, как заявила в разговоре с "РГ" руководитель по связям с общественностью PSA Group в России Лилия Мокроусова, новостей о возвращении автомобилей Opel в Россию по-прежнему нет. Никаких решений относительно бренда Opel в плане его продвижения в России по-прежнему не принято. Рассматривается несколько вариантов.

В то же время сегодня в СМИ появилась информация о том, что перезапуск Opel на российском рынке тормозит соглашение, заключенное между General Motors и PSA при продаже "французам" немецкой марки в 2017 году. "Передавая Opel под контроль французов, General Motors наложила запрет на производство в России машин, разработанных под американским началом", - сообщается на сайте "За рулем".

Тем не менее, как пояснила "РГ" Лилия Мокроусова, ограничения на реализацию моделей Opel, которые разрабатывались General Motors, на новых рынках, не привязаны к России, а являются глобальными. Иными словами, ни о какого рода ограничениях именно в отношении нашей страны речи не идет.

Как ранее писала "РГ", существует две возможных российских локации для выпуска автомобилей Opel. Первая - это законсервированное питерское предприятие General Motors, где до 2015 года выпускались модели Chevrolet и Cadillac. В минувшем месяце этот завод было продан белорусско-британскому СП "Юнисон". Вторая, даже более вероятная производственная площадка, - это калужское предприятие "ПСМА Рус" (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles). По неподтвержденной официально информации, еще до конца текущего года на заводе планируется наладить производство минивэнов Opel Zafira Life (это перелицованная версия однообъемников Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Toyota ProAce Verso), а также "клона" моделей Citroen Jumpy и Toyota ProAce, фургона Opel Vivaro.

Что же касается новинок Opel - кроссоверов Crossland X и Grandland X, хотя они базируются уже на платформе PSA (EMP2) (она же лежит в основе моделей Peugeot 3008 и Peugeot 5008), их, вполне возможно, начнут выпускать в Калуге. Ведь фактически в этих новинках гораздо больше французского, чем, скажем, модели Astra нового поколения. Как видно, в настоящий момент юристы PSA пытаются утрясти все юридические вопросы касательно выпуска и импорта моделей Opel в нашу страну, а объявление о возвращении Opel в Россию, как ни крути, не за горами.