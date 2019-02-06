Пенсионный капитал разрешат тратить на лечение тяжелых болезней

В Центробанке и Минфине заканчивается работа над пакетом законопроектов, которые введут в России новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. В ближайшее время должно начаться его общественное обсуждение.

Негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений, рассказал "Российской газете" Юрий Воронин, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-помощник главы Банка России по развитию пенсионной системы.

Одно из главных отличий нынешней накопительной системы и новой в том, что индивидуальный пенсионный капитал - это собственность работника. Это дает ряд преимуществ. Каких?

Пенсионный капитал, например, можно будет потратить на лечение.

"Это важная возможность, которая предоставляется будущим законом, - говорит Воронин, - использовать средства ИПК на лечение. Речь идет о действительно тяжелых, угрожающих жизни заболеваниях - будет утвержден фиксированный список, который подготовит Минздрав. Например, онкологические заболевания. Потому что в таком случае отвлекать средства на накопление несправедливо и, наверно, даже безнравственно. Лучше использовать имеющийся капитал на операцию, лекарства. Единственное ограничение, чтобы исключить обналичивание денег, потратить их можно будет исключительно на оплату счетов, выставленных медицинской организацией".

"Поскольку вы собственник, - пояснил также Воронин, - средства будут полноценно наследоваться. Правда, если пенсия уже назначена, причем пожизненно, остаток средств наследоваться уже не сможет. Ведь в этом случае негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или страховая компания берут на себя финансовые риски - они обязаны выплачивать пенсию даже в случае, если индивидуальный капитал будет исчерпан. При этом, если гражданин выберет срочную пенсионную выплату, остаток неполученных средств в случае его смерти целиком остается наследникам".

Полностью интервью с финансовым омбудсменом Юрием Ворониным читайте в ближайших номерах "Российской газеты".