В Перми оставили без изменения приговор напавшему на школу подростку

В Перми суд оставил не удовлетворил апелляционную жалобу одного из подростков, участвовавшего в вооруженном нападении на школу в прошлом году.

Пермский краевой суд не удовлетворил жалобу одного из подростков, который ранее был приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии за вооруженное нападение на школу.

В пресс-службе суда пояснили, что судебное заседание было закрытым. Осужденный подросток раскаялся в содеянном и попросил прощения у родителей и учеников школы, которым нанес ранения. Но судья не стал изменять приговор, вынесенный юноше Мотовилихинским районным судом в декабре 2018 года.

Напомним, 15 января 2018 два подростка совершили нападение на пермскую школу, вооружившись холодным оружием (охотничьими ножами). Всего в результате инцидента пострадали 15 человек.