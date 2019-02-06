Власти Саратова проверят данные о принуждении учителей к уборке снега

В Саратове муниципальные власти проверят сообщение о принудительном участии учителей школы № 78 в уборке снега.

В среду информация, что во время вынужденных каникул педагогов заставили убирать снег на прилегающей к школе территории, появилась в социальных сетях. Пользователи написали, что это произошло во время "методического дня учителей", когда преподаватели заполняли журналы и другую документацию. Занятий в школах города сейчас нет из-за эпидемии ОРВИ и гриппа.

- По поручению главы Саратова Михаила Исаева будет проведена служебная проверка по факту участия педагогического коллектива в работах по благоустройству, - информирует пресс-служба администрации Саратова.

Ранее после скандала с уборкой снега в мусорные мешки учителями саратовской школы № 95, со своей должности уволилась начальник отдела образования Октябрьского района города Надежда Минаева, а заместителю главы района по соцсфере и директору школы были объявлены выговоры.

На недавней встрече с педагогической общественностью Саратова глава города Михаил Исаев заявил, что он является противником принуждения учителей к участию в городских мероприятиях и работах по благоустройству.

- Я сам никогда таких команд не давал, и не хочу, чтобы искажали мои слова, не надо никого заставлять ходить на мероприятия, а особенно на субботники, - заявил чиновник.