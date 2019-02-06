Спецкомиссия не выявила случаев голодных обмороков в школах Кузбасса

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил главе региона Сергею Цивилеву, что специальная комиссия, в составе которой он проверил восемь школ в шести районов Кузбасса, не обнаружила подтверждения фактов голодных обмороков у детей. Видеозапись встречи уполномоченного с губернатором сегодня распространила пресс-служба администрации Кузбасса.

- Фактов, о которых мне сообщили анонимно из муниципальных образований, и которые я обязан был проверить, в этих школах выявлено не было, - сказал Кислицын.

В свою очередь, губернатор призвал детского омбудсмена впредь незамедлительно докладывать о подобных случаях, вне зависимости от того, анонимными или нет будут сигналы.

Решено не ограничиваться уже проверенными школами, а продолжить деятельность рабочей группы во всех без исключения общеобразовательных учреждениях области. И одновременно - давать рекомендации по улучшению системы школьного питания, привлекая к этому ученых.

- Организация питания школьников - процесс, требующий постоянного внимания, и изменений, - отметил Сергей Цивилев. - Цены меняются на продовольствие, и организацию питания нужно менять. У нас ежегодно двенадцать школ ставятся на капремонт. И во всех школах должны быть оборудованы современные пищеблоки, чтобы можно было обеспечить здоровое и сбалансированное меню. Это каждодневная работа, которая должна идти непрерывно.

Тем более что комиссия, как следует из датированного четвертым февраля 2019 года письма детского омбудсмена губернатору, которое опубликовали местные СМИ, выявила в проверенных школах серьезные нарушения. Так, например, в школе села Пашково Яшкинского района "вода непригодна для питья, пищеблок находится в аварийном состоянии: в полах дыры, стены осыпаются, окна затянуты пленкой…". А в школе села Кузедеево Новокузнецкого района зафиксировано несоблюдение норм закладки продуктов в блюдо и, соответственно, недостача его порционного веса.

Напомним, о случаях голодных обмороков у учащихся некоторых сельских школ области и социальном расслоении детей Дмитрий Кислицын сообщил в своем докладе на сессии областного парламента 23 января. После этого сразу же была создана областная комиссия в составе представителей обладминистрации, депутатов, контролирующих органов и общественников. Проверку сообщения уполномоченного по правам ребенка начали также прокуратура и следственные органы.