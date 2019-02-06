В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе

Состояние рабочего, который пострадал при взрыве на газопроводе в Сургутском районе, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

По уточненной информации агентства, взрыв произошел во время ремонта на участке конденсатопровода Уренгой - Сургут. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек. По информации полиции, в момент взрыва у эпицентра находились трое рабочих. Один из них погиб, еще один мужчина пропал, ведутся его поиски.

При этом власти региона подтвердили госпитализацию одного пострадавшего в больницу Сургута. Ему оказывается вся необходимая помощь. Было подчеркнуто, что точное количество пострадавших уточняется.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, работу следственной группы, которая выехала на место ЧП, осложняет скопление различных газов. По предварительной информации ведомства, есть данные об одном погибшем, однако из-за опасной обстановки на месте аварии пока даже не найдено тело. Специалисты сначала должны обезопасить место.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщалось, что взрыв произошел без последующего горения. Газоснабжение не прерывалось.