Сергей Федоров: Рад, если научил Овечкина чему-то новому

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин превзошел достижение своего знаменитого соотечественника Сергея Федорова и стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. На счету Овечкина стало 1180 очков (644+536) за карьеру в НХЛ, тогда как Федоров в свое время набрал 1179.

Сам Федоров признался, что когда он, уже будучи ветераном, встретился в "Вашингтоне" с Овечкиным, это стало неким импульсом для него и придало ему бодрости. Он выразил надежду, что и сам помог Александру в его становлении.

"Мне было очень интересно поработать с этими ребятами, которые воспитывались на расстоянии от меня, - приводит слова Федорова русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Я сравнивал это со своими ощущениями от детского, юношеского, взрослого хоккея. Смотрел, как молодежь "Вашингтона" понимает игру. И скажу вам, в большинстве случаев мои мысли на льду были очень сложи с мыслями этих очень талантливых парней. И вообще я рад, если смог чем-то помочь Овечкину, научил его чему-то новому. Потому что он все хорошее впитывает как губка".

Александр Овечкин набрал рекордное очко в матче регулярного чемпионата против "Ванкувера" (3:2). В текущем сезоне он лидирует в гонке снайперов, забросив 37 шайб в 52 играх.