Skoda показала салон компактного кроссовера Kamiq

Чешский автопроизводитель выдал небольшую порцию информации о новом компактном кроссовере Kamiq. Компания опубликовала фото интерьера автомобиля. Как уточнили в Skoda, Kamiq - вторая по счету модель, которая создана в соответствии с новой концепцией (она была впервые представлена в шоу-каре Vision RS).

10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы расположен довольно высоко - для того, чтобы водителю было удобно получать информацию и управлять сенсорным экраном. Приборная панель стала максимально "цифровой" и изготовлена из нового современного пластика со структурой, которая должна сделать интерьер более "дорогим".

В Kamiq будет доступна красная, белая, а также медная подсветка. Сиденья сделаны с интересной прострочкой, также в качестве дополнительной опции будет доступна обивка из тонкого материала из микрофибры Suedia. Кроме того, кроссовер оснастят дополнительным обогревом ветрового стекла, задних сидений и рулевого колеса.

Skoda Kamiq построен на базе платформы MQB. Автомобиль имеет колесную базу 2651 миллиметр, 400-литровый багажник, объем которого при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1395 литров, запас свободного пространства для ног задних пассажиров достигает 73 мм.

Мировая премьера нового автомобиля состоится на Женевском автосалоне, который пройдет 5 по 17 марта.

Напомним, в нынешнем году компания должна представить на российском рынке кроссовер Karoq.