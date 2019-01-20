Россияне назвали самую ожидаемую автоновинку 2019 года

Купе-кроссовер Renault Arkana оказался самой ожидаемой новинкой на нашем авторынке в 2019 году. Таковы итоги опроса пользователей сайта "Mail.ru Авто", проведенного этим сервисом по заказу "Российской газеты".

В голосовании приняло участие более 6,3 тысячи человек. Они могли назвать один или несколько автомобилей, дебют которых в России ожидают с особым интересом. В итоге Renault Arkana назвали 22,1% респондентов. Совсем немного от "француза российского происхождения" отстал кроссовер Skoda Karoq (21,8%). Третье место занял Toyota RAV4 нового поколения (18%).

В топ-10 также вошли Renault Duster следующей генерации, Aurus Komendant, УАЗ Patriot с "автоматом", новое поколение Toyota Corolla, Audi Q8, Suzuki Jimny IV и рестайлинговый Nissan Qashqai.

Интересно, что премьеры седана Lada Vesta Sport и универсала Granta Cross ожидают не более 5% опрошенных автолюбителей.

Напомним, Renault Arkana ожидается в продаже во втором квартале 2019 года. Шоу-кар французы представили еще в августе на Московском автосалоне, и он поразил публику ярким дизайном. Однако серийный автомобиль наверняка будет отличаться от выставочного образца. Кроме того, до сих пор нет информации о том, каким будет салон машины и что за силовые установки она получит. Очевидно одно: Arkana станет первым купе-SUV в масс-сегменте и может стать популярной. Особенно если цены на нее не будут сильно отличаться от стоимости Renault Kaptur.

Skoda Karoq россияне будут ждать еще дольше. Его обещают поставить на конвейер уже в конце 2019 года, причем неизвестно, где именно будут выпускать новинку - в Нижнем Новгороде или Калуге. Нет информации и по ценам автомобиля, и даже по его оснащению на нашем рынке. В Европе машина получила сразу пять моторов на выбор - бензиновые и дизельные, объемом от литра до двух, мощностью от 115 до 190 л.с.

О дате старта брутального Toyota RAV4 официальных данных пока нет. Но, вероятно, машина появится уже во второй половине 2019 года - после того, как к ее производству подготовят линию завода в Санкт-Петербурге.