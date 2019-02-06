СМИ озвучили дату встречи глав США и КНДР

Вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. Подробности хозяин Белого дома расскажет во время своего ежегодного послания перед конгрессом.

Пока не называется город, где состоится данное мероприятие. Ранее сообщалось, что это может произойти на вьетнамском курорте Дананг.

Дату нового саммита опубликовала газета Politico со ссылкой на заявление президента. "Я объявлю об этом сегодня вечером", - добавил Трамп.

Напомним, что впервые хозяин Белого дома Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын поговорили в Сингапуре в июне прошлого года. Журналисты назвали ту встречу исторической. Мировая общественность надеется, что контакты между Вашингтоном и Пхеньяном будут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.