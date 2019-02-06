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Sony выпустит флагман с 52-мегапиксельной камерой

06.02.2019,  
12:10
Текст:  Владимир Болотин
Новый флагман Sony получит камеру с рекордным качеством картинки. У Xperia XZ4 будет тройная камера, основной модуль которой будет иметь разрешение 52 Мп.
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Напомним, что сейчас на рынке есть несколько смартфонов с камерами разрешением 48 Мп - это HuaweI Nova 4, Honor View 20 и Xiaomi Redmi 7.

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Помимо 52-мегапиксельного модуля, в камере будет модуль на 16 Мп с длиннофокусным объективом с оптическим зумом, а также 3D TOF-камера (для определения глубины сцены, необходимого в том числе для портретного режима). Других подробностей ни о камере, ни о самом смартфоне пока нет.

Презентация Sony Xperia XZ4 намечена на 25 февраля и состоится в рамках выставки Mobile World Congress 2019, которая пройдет в конце февраля в Барселоне (Испания).

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