Sony выпустит флагман с 52-мегапиксельной камерой

Напомним, что сейчас на рынке есть несколько смартфонов с камерами разрешением 48 Мп - это HuaweI Nova 4, Honor View 20 и Xiaomi Redmi 7.

Помимо 52-мегапиксельного модуля, в камере будет модуль на 16 Мп с длиннофокусным объективом с оптическим зумом, а также 3D TOF-камера (для определения глубины сцены, необходимого в том числе для портретного режима). Других подробностей ни о камере, ни о самом смартфоне пока нет.

Презентация Sony Xperia XZ4 намечена на 25 февраля и состоится в рамках выставки Mobile World Congress 2019, которая пройдет в конце февраля в Барселоне (Испания).