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06.02.2019 11:50
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили идею Трампа заменить ДРСМД

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме назвали мотивы президента США Дональда Трампа, допустившего, что США могут заключить новое соглашение вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS
Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS

О возможности создания нового соглашения по контролю над вооружениями Трамп говорил в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. По его словам, одной из сторон нового договора мог бы стать Китай.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков поделился мнением о том, зачем американский президент делает такие заявления.

Он назвал это попыткой оправдаться по поводу действий на международной арене.

Фото: Victor Korniyenko/wikipedia.org
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- Мы видим, как США последовательно взламывают систему международной безопасности, - заявил парламентарий в комментарии RT. - Свои действия они готовы оправдывать заботой о создании новой конфигурации этой безопасности.

Он напомнил, что Китай наряду с Россией выступает за сохранение действующего Договора РСМД.

- В итоге Трамп создает ситуацию, в которой Китай либо отказывается от этого проекта, - отметил Новиков, - и факт отказа используется в вашингтонской пропаганде для того, чтобы обвинять Пекин в гонке вооружений.

В том случае, если КНР даст согласие, то США "постараются использовать это для навязывания нового договора и России, и Китаю с условиями, выгодными Вашингтону", считает первый зампред комитета.

Таким образом, резюмировал он, Штаты фактически вынуждают своих оппонентов принять неравноправие в правилах игры или "попасть под огонь критики за нежелание заключить новый договор".

В свою очередь, глава комитета Госдумы по образованию, политолог Вячеслав Никонов спрогнозировал безуспешные переговоры Дональда Трампа с Китаем и другими странами по новому договору. "Трамп открыл ракетно-ядерный ящик Пандоры", - считает он.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя обращение Дональда Трампа к Конгрессу, считает, что заявления "направлены на создание в глазах американцев образа мощного лидера, управляющего якобы всемогущей сверхдержавой и играющей судьбами мира".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В комментарии журналистам Железняк назвал озвученную президентом США готовность к пересмотру ДРСМД "пока лишь пустой декларацией".

- Мы будем рассматривать только конкретные предложения, отвечающие нашим национальным интересам, - подчеркнул политик.

По его мнению, США и не планировали договариваться по соглашению, изначально выбрав для общения язык ультиматумов.

- Наша страна не намерена в угоду Вашингтону отказываться от собственной безопасности и уничтожать системы вооружений, которые по своим характеристикам не подпадают под действие ДРСМД, - уверен он. - Американские маневры с соглашением были направлены на одну цель - развязать себе руки для производства и размещения в Европе и других регионах мира нового вооружения, прямо нарушающего Договор.

Глава Вашингтона, резюмировал депутат, "фактически озвучил, что США продолжат наращивать гонку вооружений, чем толкают другие страны к укреплению своих систем обороны".

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