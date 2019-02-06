В Минтрансе предложили ужесточить наказание за фиктивный техосмотр

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе "правительственного часа" в Госдуме ответил на вопросы депутатов о несовершенстве процедуры техосмотра. Необходимо жестоко карать за те случаи, когда документы о прохождении техосмотра подделываются, заявил глава Минтранса. И когда речь идет о перевозке детей - особенно.

Тема приобрела особую актуальность из-за трагедии в Калужской области, где 3 февраля опрокинулся автобус с детьми. Погибли семь человек, в том числе трое детей и четверо взрослых, травмы получили 38 пассажиров. Как сообщалось, у следствия возникли сомнения в подлинности документов о техосмотре автобуса. Проверка на эту тему продолжается. Отвечая на обеспокоенность депутатов, министр выразил уверенность, что наказание за недобросовестное прохождение техосмотра необходимо ужесточать. А саму процедуру - усовершенствовать, заявил он.

- Необходимо жестко карать за те случаи, когда без прохождения документ о техосмотре подделывается, в случае, когда речь идет о перевозке опасных грузов, когда речь идет о перевозке детей и о различных услугах по перевозке социальных групп населения, - сказал глава Минтранса.

Законопроект кабмина на эту тему уже находится на рассмотрении в Госдуме. Одно из предлагаемых нововведений - обязательная фото- и видеофиксация процедуры техосмотра, что позволит достоверно установить факт проведения ТО. В пакете законопроектов также ужесточение наказания за выдачу диагностических карт без осмотра и ряд других нарушений в этой сфере.

В "Справедливой России" предложили сосредоточиться на усилении контроля над коммерческими перевозками, чтобы избежать таких трагедий впредь. При этом государство не должно отвлекать силы на контроль ТО автомобилей граждан - ответственность за техническое состояние личного автотранспорта должна лежать на самих водителях, считают депутаты. Ранее фракция внесла нашумевший законопроект на эту тему, предложив отменить ТО личного транспорта. Один из авторов - "эсер" Олег Нилов - поинтересовался мнением кабмина по этому поводу.

Дитрих в ответ отметил, что в отношении отмены техосмотра для тех или иных категорий автомобилей правительство сформирует позицию после того, как будет рассмотрен указанный законопроект кабмина о реформе техосмотра.

Председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов заострил внимание на еще одной проблеме, которая нередко приводит к ДТП - в том числе где жертвами становятся дети. Это здоровье водителей, особенно тех, кто совершает длительные рейсы. Глава комитета поинтересовался, назрела ли законодательная реформа системы организации предрейсовых осмотров водителей.

Вопрос чрезвычайно актуальный, согласился Дитрих. Водитель, отметил он, может "пребывать в различном состоянии усталости", что, по словам министра, требует дополнительного контроля при выпуске его на линию. Сегодня, напомнил он, действует порядок предсменных, предрейсовых и послесменных осмотров, который утвержден Минздравом в 2014 году.

По словам министра, обсуждается возможность применения дистанционного медицинского осмотра для тех, кто непосредственно находится на линии, а также для водителей в удаленных поселках, где медицинского работника, что называется, под рукою нет. Как заявил Дитрих, утверждена "дорожная карта" по внедрению этого вида осмотра.

"Предполагается, что нормативно порядок такого дистанционного медицинского осмотра будет зафиксирован нормативными документами до конца этого года", - сообщил он, уточнив, что для этого будут использоваться возможности телемедицины. В Минтрансе считают, что дистанционный медицинский осмотр позволит и контрольно-надзорным органам, и представителям работодателя более подробно контролировать процесс медицинских осмотров и снизит смертность и аварийность на дорогах.