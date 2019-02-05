В Калуге арестован водитель перевернувшегося автобуса с детьми

Калужский районный суд арестовал водителя автобуса, перевернувшегося по дороге из Смоленской области в Калугу. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля, сообщили "РГ" в районном суде.

В отношении 46-летнего водителя из города Ярцево Смоленской области было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Он был задержан полицией в день аварии - 3 февраля.

В момент аварии водитель был трезв. Однако в прошлом году он дважды привлекался за нарушение ПДД. Следователи полиции ходатайствовали о его аресте. Калужский районный суд посчитал аргументы следствия убедительными и удовлетворил ходатайство.

Напомним, автобус, следовавший из города Ярцево Смоленской области, на 128 километре трасса Калуга-Вязьма съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибли семь человек, трое из которых дети. Еще 38 пассажиров получили травмы. 12 человек в настоящее время находятся в больницах.