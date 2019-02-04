СК попросит арестовать водителя автобуса, попавшего в ДТП под Калугой

По делу о ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области, в котором погибли семь человек, задержан предприниматель - владелец автотранспортного предприятия. Кроме того, будет дана правовая оценка должностным лицам контролирующих органов, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствием установлено, что собственником предприятия, автобус которого перевозил детей из Смоленской области в Калугу, является индивидуальный предприниматель из города Ярцево. В настоящее время он задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Оказание услуг , не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" (часть 3 статьи 238 УК РФ).

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Накануне он был задержан. Следователи намерены подать ходатайство об его аресте. Возможно, оно будет рассмотрено уже завтра. По словам Гороховой, 46-летний водитель в момент аварии был трезв. В прошлом году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данным следствия, автобус выехал утром из Ярцево и направился в Калугу. В салоне находились 40 человек, в основном - дети. На 128 километре Калуга-Вязьма автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибли семь человек. В настоящее время все погибшие опознаны родственниками. Это женщины в возрасте 30,31, 36 и 54 лет и три девочки: две - восьми лет и одна - семи. По информации местных СМИ, в числе погибших мама с дочерьми.

По предварительным данным полиции, это была разовая перевозка, организаторы которой не направляли уведомления о ней в Госавтоинспекцию, как того требует законодательство. В момент аварии большинство пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности. Как сообщила "РГ" начальница пресс-службы регионального УМВД Наталья Горохова, по документам автобус проходил техосмотр в декабре 2018 года. Однако у полиции есть сомнения в подлинности этих документов. Точно это установит уже назначенная экспертиза.

Следователи в очередной раз отметили плохой уровень контроля за пассажирскими перевозками с детьми. Часто, организаторы и сами перевозчики не уделяют должного внимания требованиям по безопасности, погодным условиям и техсостоянию транспорта. Кроме того, далеко не всегда исполнители предоставляют информацию о планируемых поездках в соответствующие органы для обеспечения необходимого сопровождения.

В свою очередь, в УМВД по Калужской области отметили неравнодушных водителей, которые не только оперативно сообщили о ЧП, но и оказывали пострадавшим первую помощь.