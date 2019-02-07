Чеферин: УЕФА не обсуждал отмену правила гостевого гола

Новости

Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
Жена Квачкова рассказала, чем он будет заниматься после освобождения 18:00
На Ставрополье проверят видео с нападением на пьяных полицейских 17:59
"Активный гражданин" определил темы для этнографической олимпиады 17:48
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей 17:43
Захарова пообещала изучить вопрос о вывезенном в Японию российском золоте 17:36
ЦСКА разгромил норвежскую команду в контрольном матче 17:35
Калькулятор стоимости вывоза мусора заработал в Нижегородской области 17:15
В Вологодской области корова родила сразу четырех телят 17:14
МИД: Македония заплатит за вступление в НАТО суверенной внешней политикой 17:10
Рязанская чиновница арестована за взятки при покупке квартир для сирот 17:05
Ученые: Подверженные насилию дети не воспринимают чувства окружающих 17:02
Актер сериала "Молодые и дерзкие" найден мертвым после суицида сына 17:00
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу 17:00
Для любителей хоккея открыты катки в 11 парках столицы 16:48
СК завел дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморье 16:35
Франция и ФРГ заключили первый контракт на создание нового истребителя 16:31
В Калуге шестилетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле 16:30
В Москве откроются 30 круглогодичных ярмарок 16:30
У режиссера "Богемской рапсодии" отобрали номинацию на премию BAFTA 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 17:57
Рубрика: Спорт

Чеферин: УЕФА не обсуждал отмену правила гостевого гола

Текст: Данила Жиляев

Вопрос отмены правила гостевого гола в двухматчевых противостояниях плей-офф еврокубков не стоял на повестке дня заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом рассказал на пресс-конференции вновь избранный глава организации Александер Чеферин.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

"Странно, поскольку мы и не собирались об этом говорить. Это обсуждалось на уровне комитетов, но никакого решения не было", - заявил словенец, призвав прессу не распространять ложную информацию.

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Во вторник авторитетное немецкое издание Kicker сообщило, что исполком планирует рассмотреть этот вопрос. Однако ни на заседании исполкома вчера, ни, тем более, на конгрессе УЕФА сегодня речь об этом не поднималась.

Между тем, генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти не скрывал, что в последние годы стало возникать много недовольства этим правилом. По мнению его противников, оно потеряло актуальность, поскольку забить на чужом поле сейчас гораздо проще, нежели это было 50 лет назад, когда очень многое зависело от условий проведения матча.

Правило было принято в 1965 году. Согласно этому пункту регламента, в двухматчевых противостояниях плей-офф еврокубков при ничейном исходе по итогам двух встреч преимущество получала та команда, которая больше забила на выезде.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации УЕФА
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей
У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей