Чеферин: УЕФА не обсуждал отмену правила гостевого гола

Вопрос отмены правила гостевого гола в двухматчевых противостояниях плей-офф еврокубков не стоял на повестке дня заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом рассказал на пресс-конференции вновь избранный глава организации Александер Чеферин.

"Странно, поскольку мы и не собирались об этом говорить. Это обсуждалось на уровне комитетов, но никакого решения не было", - заявил словенец, призвав прессу не распространять ложную информацию.

Во вторник авторитетное немецкое издание Kicker сообщило, что исполком планирует рассмотреть этот вопрос. Однако ни на заседании исполкома вчера, ни, тем более, на конгрессе УЕФА сегодня речь об этом не поднималась.

Между тем, генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти не скрывал, что в последние годы стало возникать много недовольства этим правилом. По мнению его противников, оно потеряло актуальность, поскольку забить на чужом поле сейчас гораздо проще, нежели это было 50 лет назад, когда очень многое зависело от условий проведения матча.

Правило было принято в 1965 году. Согласно этому пункту регламента, в двухматчевых противостояниях плей-офф еврокубков при ничейном исходе по итогам двух встреч преимущество получала та команда, которая больше забила на выезде.