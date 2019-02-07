Еще один прокурор завершил работу в команде Мюллера

Четвертый из 17 прокуроров покинул команду Мюллера. Скотт Мейслер завершил свою работу в декабре прошлого года и вернулся в уголовный отдел.

По словам экспертов, это означает приближение финала расследования. Мейслер продолжит представлять аппарат Мюллера по конкретным специфическим вопросам, которые ему были поручены, передает CNN со ссылкой на официального представителя аппарата спецпрокурора Питера Карра.

Ранее исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом "вмешательстве России" в американские выборы, которое отрицают как в Кремле, так и в Белом доме, близится к своему завершению. Он выразил надежду на скорое получение соответствующего доклада.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер и комиссии обеих палатах конгресса США проводят в настоящее время расследование о "вмешательстве" в ход выборов президента США. Ни одного доказательства какого-либо "вмешательства" при этом до сих пор приведено не было. Хотя "спецрасследование" длится уже больше года.