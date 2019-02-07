Новости

Еще один прокурор завершил работу в команде Мюллера 07:09
Япония выразила Китаю протест из-за буровых работ в спорном районе 06:59
В Хабаровске завели дело о гибели матери и ребенка при пожаре 06:45
Мадуро намерен собрать 10 миллионов подписей против интервенции США 06:39
Во Владивостоке почтили память погибших в авиакатастрофе офицеров ТОФ 06:33
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники России 06:15
Экс-глава дорожного управления Хабаровска пойдет под суд 05:55
Вертолеты Ка-62 будут оснащены новейшими комплексами связи 05:51
Таксист пострадал в результате ДТП в Москве 05:39
Подозреваемого в наезде на полицейского задержали под Тулой 05:17
Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы 05:08
Google стал удалять из поиска запрещенные в РФ сайты 04:18
Двадцать человек скончались от свиного гриппа в столице Мексики 04:16
СМИ: США могут пойти на уступки Северной Корее 04:08
Италия осудила вмешательство в дела Венесуэлы 03:59
Взрыв прогремел в одном из зданий в Сан-Франциско 03:47
США отправят на границу 250 военных для встречи каравана мигрантов 03:13
Польские фермеры потребовали возобновить торговлю с Россией 02:44
США объявят о полном освобождении захваченных ДАИШ территорий 01:58
Туск: Британии не хватает политической воли для отмены Brexit 01:52
Дом детства Трампа выставлен на продажу почти за три миллиона долларов 01:19
В Эквадоре российский турист погиб при нападении грабителей 00:48
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 00:42
Саудовские абитуриентки смогут поступать в вуз при МВД страны 00:21
Россиянки обыграли польских теннисисток в матче Кубка Федерации 00:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
07.02.2019 07:09
Рубрика: В мире

Еще один прокурор завершил работу в команде Мюллера

Четвертый из 17 прокуроров покинул команду Мюллера. Скотт Мейслер завершил свою работу в декабре прошлого года и вернулся в уголовный отдел.

Песков заявил о "свистопляске" вокруг расследования Мюллера

По словам экспертов, это означает приближение финала расследования. Мейслер продолжит представлять аппарат Мюллера по конкретным специфическим вопросам, которые ему были поручены, передает CNN со ссылкой на официального представителя аппарата спецпрокурора Питера Карра.

Ранее исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом "вмешательстве России" в американские выборы, которое отрицают как в Кремле, так и в Белом доме, близится к своему завершению. Он выразил надежду на скорое получение соответствующего доклада.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер и комиссии обеих палатах конгресса США проводят в настоящее время расследование о "вмешательстве" в ход выборов президента США. Ни одного доказательства какого-либо "вмешательства" при этом до сих пор приведено не было. Хотя "спецрасследование" длится уже больше года.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Google стал удалять из поиска запрещенные в РФ сайты
В Эквадоре российский турист погиб при нападении грабителей
Польские фермеры потребовали возобновить торговлю с Россией
Италия осудила вмешательство в дела Венесуэлы
Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья