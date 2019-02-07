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Рубрика: Экономика

Google стал удалять из поиска запрещенные в РФ сайты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поисковик Google начал удалять из поисковой выдачи ссылки на запрещенные Роскомнадзором сайты.

Фото: iStock
Google улучшила приложение Gmail

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.

Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника крупной интернет-компании, поисковик последовал требованию Роскомнадзора под угрозой блокировки. Google долгое время не фильтровал поиск, что вызывало неоднократные претензии Роскомнадзора.

По закону поисковики подобные Google должны подключаться к государственной информационной системе, где зафиксирован актуальный перечень запрещенных интернет-ресурсов. Это порталы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицида, порнографический контент, рекламу наркотиков, азартные игры без лицензии. Также в список входят пиратские сайты.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Компании Информационные технологии Google
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