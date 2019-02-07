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Рубрика: В мире

Италия осудила вмешательство в дела Венесуэлы

Власти Италии осудили вмешательство во внутренние процессы Венесуэлы. Заместитель министра иностранных дел Италии Гульельмо Пикки поддержал предложение главы МИД России Сергея Лаврова провести всеохватные переговоры по ситуации в южноамериканской стране.

Фото: REUTERS
Венесуэла выступила за посредничество России в урегулировании кризиса

По словам Пикки, проблема заключается в том, что все международное сообщество признало только результаты выборов в Национальную ассамблею, а не президентские выборы. Пикки добавил, что позиция Италии исходит из необходимости защитить многочисленную итальянскую общину в латиноамериканской стране, передает РИА Новости.

Ранее Италия наложила вето на признание оппозиционера Хуана Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявлял, что итальянское внешнеполитическое ведомство "абсолютно против" попыток "определять внутреннюю политику другой страны" извне. Также он предлагал посредничество Рима в переговорах между оппозицией и правительством президента Николаса Мадуро.

В мире Европа Италия В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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