Клинтон назвала выход США из ДРСМД "подарком Путину"

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Вашингтону не следовало выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение президента Дональда Трампа она назвала "подарком Путину".

"Самое последнее, что нужно сейчас миру, так это гонка ядерных вооружений", - подчеркнула она в ходе выступления на одном из мероприятий Джорджтаунского университета, передает издание The Hill.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 февраля объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД, которая ориентировочно займет около шести месяцев. В ответ на это российский лидер Владимир Путин также дал указание приостановить участие в договоре.