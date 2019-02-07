Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "приемлемым" присутствие российских наблюдателей на президентских выборах на Украине. Иначе результаты волеизъявления окажутся под вопросом. Об этом он написал в своем Twitter.

"Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам", - заявил американский куратор Киева.

Мнение Волкера идет вразрез с официальной позицией властей Украины и персонально ее президента Петра Порошенко, наотрез отказывающихся пускать российских наблюдателей на президентские выборы. В том числе входящих в долгосрочную и краткосрочную миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Напомним, в понедельник Порошенко в прямом эфире заявил следующее: "Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, госпогранслужбе не пускать наблюдателей от России. И гарантирую украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен". Синхронно в верховную Раду был внесен законопроект о запрете участия наблюдателей из "страны-агрессора" на украинских президентских и парламентских выборах. До этого глава МИД Украины Павел Климкин отказался регистрировать российских наблюдателей при внешнеполитическом ведомстве.

Учитывая, что Курт Волкер в силу своего статуса более влиятельный человек на Украине, чем президент, его запись в социальной сети в Киеве должны воспринимать как прямой приказ.