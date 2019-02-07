МКБ и Совкомбанк хотят выкупить Азиатско-Тихоокеанский банк

Два банка подали заявки в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас проходит санацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Претендентами стали Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ).

В уведомлении ФАС написано, что ходатайства банков будут рассмотрены в течение 30 дней. В процессе этой работы заинтересованные лица могут представить в ФАС информацию о состоянии конкуренции сделки и иного ее действия.

Напомним, Центробанк ограничил прием вкладов в АТБ почти год назад - в апреле 2018-го, а после решил его санировать. Этот банк - крупнейший из частных кредитных организаций в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди российских банков он занимает 60 место по величине активов.