Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники России

Самым популярным автомобилем сегмента SUV в России остается корейский кроссовер Hyundai Creta. В январе эта модель разошлась тиражом в 4 187 единиц, что на 9% больше, чем год назад.

Вторым стал еще один "кореец" - Kia Sportage - с результатом 2 761 продажа. Это на 10% меньше, чем в январе 2017-го, но 7% потерял и Renault Duster, оказавшийся в связи с этим третьим - 2 338 автомобилей.

Наиболее востребованным внедорожником оказалась российская Lada 4x4 - 2 048 экземпляров (минус 1%). Пятое место в рейтинге - за Volkswagen Tiguan, практически повторивший прошлогодний результат - 1 716 продаж.

Во второй пятерке - еще более серьезная конкуренция и почти одинаковые показатели продаж: Nissan X-Trail - 1 588 единиц (минус 12% от аналогичного показателя прошлого года), Nissan Qashqai - 1 571 (плюс 13%), Hyundai Tucson - 1 566 (плюс 138%), Renault Kaptur - 1 554 (минус 11%) и Toyota RAV4 - 1 468 (минус 8%).

Напомним, по итогам 2018 года тройка лидеров сегмента выглядела так: Hyundai Creta, Renault Duster и Volkswagen Tiguan. Далее расположились Lada 4x4, Kia Sportage, Toyota RAV4, Renault Kaptur, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.

В целом продажи в январе на российском рынке выросли только на 0,6%, при этом абсолютным бестселлером оказалась модель Lada Granta.