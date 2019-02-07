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Рубрика: Легковые авто

Появились первые фото "заряженной" Lada Vesta для полицейских

Текст: Валерий Карташов
В Тольятти замечен автовоз с двумя экземплярами Lada Vesta Sport, один из которых предназначен для полиции. Об этом говорит соответствующая синяя полоса с надписью "Полиция" на борту и спецсигнал на крыше автомобиля.

В отличие от "гражданской" версии у "полицейской" на крышке багажника наклеен значок "1.8", а вместо красной окантовки диффузора использован голубой цвет. В салоне также имеются некоторые отличия, вроде отсутствующей кожаной отделки руля и ручки коробки передач, зато передняя панель оснащена радиостанцией.

По слухам, под капотом "полицейской" Lada Vesta Sport располагается 1,8-литровый мотор, форсированный до 180 л.с. Предположительно такая мощность запланирована для так называемой Lada Vesta R, зарегистрированной АвтоВАЗом в декабре 2017 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
10 фактов о самой дорогой Lada - Vesta Sport

Ранее в Сети публиковались снимки Lada Vesta с приставкой Sport для нужд военной автоинспекции.

Кроме того, в сентябре сообщалось о том, что российские военные пересядут на седаны Lada Vesta Cross. "Вседорожные" модификации планируется использовать в подразделениях военной полиции (ВП) и военной автоинспекции (ВАИ). Они станут патрулировать военные городки и гарнизоны, а также сопровождать колонны спецтехники на дорогах общего пользования.

Напомним, 31 января начались официальные продажи самой дорогой серийной Lada в истории - Vesta Sport. Машина получила спортивный обвес, передние расширенные пластиковые крылья, оригинальные диски 17-го диаметра на пяти болтах, спойлер багажника, антенну в форме "акулий плавник".

"Подогретая" Lada Vesta оснащается 1,8-литровым мотором, мощность которого довели до 145 л.с., а крутящий момент - со 173 до 187 Нм. Доработанный силовой агрегат отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера. Двигатель работает в связке с "реношной" 5-ступенчатой механической коробкой передач JR5. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 км/ч, время разгона до 100 км/ч - 9,6 секунды.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Эксперт: за такие деньги у Lada Vesta Sport слишком много альтернатив

Помимо этого Lada Vesta Sport получила расширенную колею, иные амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженную подвеску с дорожным просветом - 147 мм. Салон обзавелся новыми сиденьями с сильной боковой поддержкой, кожаной отделкой руля, рукоятки КП, "ручника" и подлокотника, а также обновленной комбинацией приборов, черным потолком, атмосферной LED-подсветкой салона, декоративными элементами под "карбон", накладками на педалях и порогах.

Новинка собирается в Тольятти по мелкосерийной технологии на мощностях предприятия Lada Sport.

#Lada