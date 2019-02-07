Источником заражения ульяновских суворовцев назвали собак

Источником заражения ульяновских суворовцев паразитарным заболеванием являются инфицированные гельминтозом собаки, а версия заражения через продукты питания исключена. Об этом в своем заявлении для прессы сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

- Комиссия Минобороны России во взаимодействии с правоохранительными органами и профильными медицинскими учреждениями Ульяновской области проводит расследование для установления причин заболевания, однако в связи с длительным инкубационным периодом развития болезни установить источник заражения затруднительно. Комиссия исключила версию заражения через продукты питания в столовой училища, ни у одного работника столовой заболевания не выявлено. Источником заражения являются инфицированные гельминтозом собаки, а каким образом произошло заражение воспитанников, будет установлено по итогам расследования, которое в настоящее время проводится, - заявил Тришкин.

Он также добавил, что обследовано более 500 воспитанников и более 80 сотрудников училища, заболевание подтверждено у 26 воспитанников. Как ранее отмечал главный санитарный врач Минобороны РФ Игорь Азаров, число заболевших по мере обследования может увеличиться. В министерстве здравоохранения Ульяновской области официально подтверждают информацию о 25 заболевших, но не исключают, что вскоре цифра может увеличиться.

Напомним, о массовом заболевании воспитанников училища эхинококкозом стало известно в конце января после плановой флюорографии. В легких нескольких учащихся обнаружили кисты. В ходе дальнейших обследований аналогичный диагноз был поставлен и другим подросткам. Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ульяновскому гарнизону возбудил по факту инцидента уголовное дело.

Эхинококкоз - поражение внутренних органов (преимущественно печени и легких) человека кистами, содержащими личинок ленточного червя - эхинококка. Болезнь не передается от человека к человеку: чаще всего люди заболевают после взаимодействия с домашними животными (обычно собаками), на шерсти которых есть яйца паразита. Они также могут попасть в организм с зараженной водой, плохо вымытыми овощами, фруктами или другой пищей, не прошедшей достаточную термическую обработку.

Как добавляют в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области, столь массовых случаев заболевания эхинококкозом ранее не фиксировалось. За пять лет с 2014 по 2018 год по всему региону было зафиксировано лишь 28 случаев этого заболевания.



По словам Дмитрия Тришкина, никакой угрозы жизни воспитанников ульяновского училища нет.

- Все они находятся в расположении и посещают занятия в обычном порядке. Госпитализация никому из них не требуется. Поскольку заболевание было выявлено на ранней стадии, никаких осложнений в лечении нет. Все заболевшие суворовцы закончат училище на общих основаниях. Учащиеся амбулаторно получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме и будут находиться под постоянным контролем военных медиков до полного излечения, - добавил Тришкин.