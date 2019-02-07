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07.02.2019 21:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

УАЗ пересмотрел комплектации "Пикапа"

Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

Ульяновский автогигант вслед за внедорожником "Патриот" расширил оснащение и другой своей модели - "Пикап".

Изменения коснулись как начальных, так и средних версий. Для УАЗ "Пикап" в комплектации "Классик" опционально стали доступны кондиционер, mp3-проигрыватель с четырьмя динамиками, а также два пакета - "Комфорт" (кондиционер плюс подогрев передних сидений) и "Мультимедиа" (аудиосистема с шестью динамиками и навигационная система).

Фото: Скриншот с видео
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Расширился выбор и в более дорогих исполнениях. "Оптимум" опционально получил климат-контроль, передние парктроники, аудиосистему с четырьмя динамиками и поддержку mp3-формата. В "Престиже" появился однозонный климат и передние датчики парковки.

Кроме того, теперь можно выбрать колеса. К прежним вариантам добавились новые 16-дюймовые литые диски, которые можно установить на любой "Пикап". Ранее в такие "обували" УАЗ "Патриот" в спецверсии "Футбол".

Напомним, продажи обновленного "Пикапа" стартовали осенью прошлого года. Модель начали оснащать более мощным бензиновым 150-сильным двигателем ЗМЗ-Про, с крутящим моментом 235 Нм при 2650 об/мин и объемом 2,7 литра. От прежнего мотора новый отличается не только отдачей, но и двухрядной цепью газораспределительного механизма, усиленной головкой блока цилиндров, новыми поршнями и жаропрочными клапанами.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
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УАЗ "Пикап" получил передний мост с поворотными кулаками открытого типа, новые задние амортизаторы и рессоры, улучшенные шумоизоляцию, коробку передач и рулевое управление, а в салоне появились поручни.

Стоимость самого дешевого "Пикапа" начинается с отметки в 793 000 рублей, самый дорогой вариант обойдется в 1 165 000 рублей.

#УАЗ