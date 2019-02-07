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07.02.2019 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд признал законным решение об аресте сенатора Арашукова

Текст: Иван Петров

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на решение Басманного суда о заключении под стражу члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Сенатора, напомним, задержали прямо на заседании верхней палаты парламента, а позже по ходатайству следствия арестовали и отправили в СИЗО "Лефортово". Парламентарий обвиняется по трем статьям УК РФ 210-й об "участии в преступном сообществе", 309-й о "давлении на свидетеля" и 105-й об "убийстве".

Как говорится в решении Мосгорсула, постановление Басманного суда от 30 января, которым в отношении Арашукова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года, остается без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения. 

Фото: РИА Новости
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По версии следствия, сенатор причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля одного из этих убийств.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем Арашуковым. Арашуков-старший также задержан и арестован. Ему инкриминируется создание преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он и многочисленные фигуранты на протяжении нескольких лет похищали природный газ у "Газпрома". Общий ущерб, по предварительным данным, составил более чем 30 млрд рублей.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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