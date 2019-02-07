В Госдуме дали Google месяц на исправление ошибки по Крыму

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев встретился с представителем Google по поводу неверного обозначения Крыма на картах компании. Если за месяц ошибка не будет исправлена, последует обращение в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

Об итогах встречи с представителем Google Мариной Жунич глава комитета рассказал журналистам.

Напомним предысторию вопроса. Депутаты Госдумы ранее обратили внимание на то, что на картах Google Крым и Севастополь обозначаются как украинские регионы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google и все выяснить. Позже Google проинформировал Госдуму, что Крым на территории РФ на его картах отображается как российский регион, а за рубежом - как спорная территория. Однако все же выяснилось, что технический сбой, отмеченный депутатами, имеет место.

- Прошло уже более недели, мы обратили внимание, что ситуация не меняется, взяли специально карты и выписки из этого поисковика и пригласили на встречу директора представительства Google в России Марину Жунич, - пояснил Пискарев.

По словам парламентария, Google заверил, что Крым неверно обозначен на картах компании по техническим причинам. В этом нет политического подтекста, сказали в компании.

Google также пообещал, что в течение ближайшего времени ситуация с обозначением Крыма будет исправлена. О российской обеспокоенности уже доложено собственнику геопродукта, находящемуся в Калифорнии.

Если сбой все же не устранят, через месяц депутаты начнут действовать.

- Если не устранено, тогда, извините меня, надо как-то понимать, что нельзя игнорировать законы, - сказал Пискарев.