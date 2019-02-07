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Рубрика: В мире

Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства

Текст: Александр Ленин

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до самой низкой отметки за время нахождения политика на посту главы американского государства. Срез общественного мнения представила компания Morning Consult.

Фото: REUTERS
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По данным соцопроса, деятельность нынешнего американского лидера поддерживают около 40 процентов респондентов, передает издание The Hill. При этом недовольны действиями Дональда Трампа 55 процентов опрошенных.

Исследования проводились в январе, когда в США продолжал действовать так называемый "шатдаун", временная приостановка работы правительства. Причиной этого стали противоречия администрации Трампа и республиканцев с конгрессменами от Демократической партии по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

В опросе Morning Consult приняли участие более 156 тысяч человек. Погрешность может составлять от одного до четырех процентов.

В мире США Дональд Трамп
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