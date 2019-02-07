Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до самой низкой отметки за время нахождения политика на посту главы американского государства. Срез общественного мнения представила компания Morning Consult.

По данным соцопроса, деятельность нынешнего американского лидера поддерживают около 40 процентов респондентов, передает издание The Hill. При этом недовольны действиями Дональда Трампа 55 процентов опрошенных.

Исследования проводились в январе, когда в США продолжал действовать так называемый "шатдаун", временная приостановка работы правительства. Причиной этого стали противоречия администрации Трампа и республиканцев с конгрессменами от Демократической партии по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

В опросе Morning Consult приняли участие более 156 тысяч человек. Погрешность может составлять от одного до четырех процентов.