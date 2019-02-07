Туск: Британии не хватает политической воли для отмены Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что у Британии нет политической воли для отмены Brexit. В то время как, по его словам, жители королевства хотели бы остаться в Евросоюзе.

Туск также отметил, что для голосовавших на референдуме о выходе Великобритании из ЕС, не задумывавшихся о последствиях такого шага, уготовано отдельное место в аду. Он выразил надежду на то, что сегодня в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй будет представлен "реалистичный" план Brexit, пишет BBC News.

Напомним, на референдуме о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе, который прошел в 2016 году, британцы высказались за Brexit. ЕС одобрил соглашение по условиям выхода на саммите в ноябре 2018 года, однако британская Палата общин отказалась поддержать проект этого документа. Новое голосование назначено на 13 февраля.