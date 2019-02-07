У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей

"Подготовлен и вскоре будет направлен в суд еще один гражданский иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму около полумиллиарда рублей, если быть более точным, - это 484 миллиона рублей", - сообщил в четверг, выступая на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир", официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Соответчиками по этому иску выступят 5 человек из близкого круга Захарченко. Через них, считают прокуроры, подследственный пытался утаить свои незаконные доходы. Легальный доход этих лиц, по словам представителя ГП, не позволял им иметь перечисленные финансовые средства и имущество.

Ранее аналогичный прокурорский иск, только на гораздо большую сумму был удовлетворен судом. В доход государства было обращено имущество родственников и близких бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД на общую сумму 9 миллиардов рублей.

Куренной пояснил, что проверочные мероприятия в отношении Захарченко продолжались, и в ходе них были получены сведения о наличии имущества, о котором не было известно на тот момент, когда предъявлялся предыдущий иск.

В числе выявленного незаконно нажитого имущества ценные облигации на сумму свыше 208 тысяч долларов, объекты недвижимости - нежилые помещения общей стоимостью 331 млн рублей, счета, на которые перечислялась арендная плата от использования этих помещений в размере 35 млн рублей, а также ювелирные изделия с денежным эквивалентом, превышающим 10 млн рублей.

В то же время на счетах и в банковских ячейках соответчиков были обнаружены деньги на сумму около 2,5 млн долларов.

Напомним, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе полковник Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей, позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

По версии следствия, взятку в 7 млн руб. Захарченко получил от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов - от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. Третий эпизод - получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50-процентной дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Четвертый эпизод - получение 800 тысяч рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

Кроме того, по данным следствия, в январе 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко предупредил директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем обыске в кредитной организации в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов одного из клиентов банка.

Огромный резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры оперативники обнаружили склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить до сих пор не смог.