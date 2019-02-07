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07.02.2019 05:00
Рубрика: Экономика

В феврале свежие огурцы резко упадут в цене

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За последнюю неделю свежие огурцы снова подорожали, причем сразу на 4,9 процента, а помидоры - на 5,5 процента, сообщает Росстат. Таким образом, с начала года огурцы выросли в цене уже на 16,5 процента, а помидоры - на 20,8 процента. В результате эти продукты стали самым подорожавшим товаром января.

Повышение цен вполне объяснимо. Тепличные овощи всегда дороже овощей открытого грунта из-за дополнительных расходов на обогрев и освещение. Это сезонный тренд. К тому же росту издержек способствует повышение НДС, рассказал "Российской газете" президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. "Но с учетом того, что мы наращиваем производство, есть перспективы стабилизации цен", - отметил он.

Фото: depositphotos.com
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Более того, скоро цены начнут снижаться. "Уже в феврале будет серьезная дефляция по огурцу, по салату", - сказал эксперт. Цены у производителей уже идут вниз. Стоимость длинного огурца снижается до 20 рублей на килограмм. По другим огурцам снижение составляет до 100 рублей на килограмм, отметил эксперт.

"Февраль и март будут показательными. Большинство тепличных комбинатов войдут уже в основное производство, и будет понятен объем предложений на рынке", - пояснил причины ожидаемого снижения цен Алексей Ситников. В итоге, к апрелю сложится равновесная цена. Кстати, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, роста цен на свежие огурцы и помидоры сегодня практически нет, добавил он.

Кроме того, статистика показывает, что в этом году цена импортных томатов впервые превысила цену отечественных. "Мы очень плотно работаем над внедрением новых технологий, снижающих себестоимость продукции, чтобы конкурировать с привозными овощами и быть в тренде покупательного спроса. К сожалению, спрос не растет, и мы сегодня должны удовлетворить его по тем ценам, которые покупатель готов платить, и при этом сохранить рентабельность производства", - подчеркнул Алексей Ситников.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
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