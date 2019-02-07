Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России началось производство обновленного Nissan Qashqai 16:13
Восемь автомобилей, которые подешевели в России с начала года 13:54
Видеоблогеры разбили джип в попытке научиться "зеркальному" вождению 12:16
Появились первые фото "заряженной" Lada Vesta для полицейских 10:47
07.02.2019 16:21
Рубрика: Видео

Видео: Еще один способ быстро очистить наледь c автомобиля

Текст: Вадим Давыденко

Ни один водитель не хочет сгребать поутру со свой машины метровый снежный сугроб, как это делают трудолюбивые канадцы. И далеко не у каждого есть возможность обдувать своего железного коня мощным воздуходувом, как наловчились делать в США. Но немного облегчить муторную работу можно, подсказывают нам опытные автовладельцы с Youtube.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Поместятся ли четыре двигателя под капотом "Жигулей"

Естественно, что кроме пластикового скребка и железной воли водителю понадобится еще и струя горячего воздуха, взять которую по утру можно... из выхлопной трубы вашего же авто. Все равно ведь двигатель прогревать надо, верно?

3-3,5 метра гибкого шланга, надетого на выхлопную трубу, будет достаточно для обдува машины со всех сторон. Нужно лишь помнить, что температура газов там колеблется в пределах 150-300 по Цельсию, то есть надевать и снимать шланг нужно с некоторыми предосторожностями.

Видео: как кататься на электросамокате с максимальным комфортом
Видео: Застрявшие в пробке канадцы решили сыграть в хоккей
#видео #авто