Видео: Еще один способ быстро очистить наледь c автомобиля

Ни один водитель не хочет сгребать поутру со свой машины метровый снежный сугроб, как это делают трудолюбивые канадцы. И далеко не у каждого есть возможность обдувать своего железного коня мощным воздуходувом, как наловчились делать в США. Но немного облегчить муторную работу можно, подсказывают нам опытные автовладельцы с Youtube.

Естественно, что кроме пластикового скребка и железной воли водителю понадобится еще и струя горячего воздуха, взять которую по утру можно... из выхлопной трубы вашего же авто. Все равно ведь двигатель прогревать надо, верно?

3-3,5 метра гибкого шланга, надетого на выхлопную трубу, будет достаточно для обдува машины со всех сторон. Нужно лишь помнить, что температура газов там колеблется в пределах 150-300 по Цельсию, то есть надевать и снимать шланг нужно с некоторыми предосторожностями.