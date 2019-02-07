ГИБДД: Водительские удостоверения с переводом законны

Права, в которых название документа "Водительское удостоверение" переведено на английский и французский языки, абсолютно законны. Водителей с такими удостоверениями никто не будет привлекать к ответственности, и они вполне соответствуют международной Конвенции о дорожном движении.

Такое пояснение дал источник в Госавтоинспекции корреспонденту "РГ". Напомним, что сыр-бор поднялся после публикации в прессе сообщения, в котором говорилось, что водителям в столице стали выдавать нелегитимные права. Мол, они не соответствуют международной Конвенции. А также, что в скором времени такие права будут выдавать и в регионах.

По непонятной причине журналисты решили, что новый бланк противоречит Конвенции. Кроме того, они сообщили, что водителей с такими правами будет "принимать" каждый гаишник и оформлять протокол о возможном управлении машиной с поддельными правами. При этом забрав машину на штрафстоянку и задержав водителя.

Действительно, в Конвенции говорится, что "на передней стороне удостоверения наносятся слова "Водительское удостоверение" на национальном языке (национальных языках) страны, в которой выдано удостоверение, а также название и/или отличительный знак страны, выдавшей удостоверение". В новом бланке название документа указано на трех языках: на русском, французском и английском. Кроме того отличительный знак также присутствует.

Однако, как пояснил корреспонденту "РГ" источник в Госавтоинспекции, не все так плохо. Во-первых, Конвенция - довольно демократичный документ. Шрифт и места, отведенные для внесения записей, должны определяться национальным законодательством, говорится в нем.

Нынешний бланк, в его новом виде с переводом названия на два языка, был принят комиссией и утвержден начальником Госавтоинспекции МВД России

Как уверен источник "РГ", если бы на документе не было наименования на русском языке, тогда бы он был нелегитимен. Однако это требование конвенции соблюдено. Поэтому тут вопросов быть не может. А то, что эта надпись продублирована на нескольких языках, Конвенции не противоречит. Более того, делает этот документ доступным для понимания во многих странах мира. В том числе и в тех, которые эту конвенцию не подписывали.

Фото: Сергей Савостьянов

Основное требование Конвенции, чтобы все необходимые данные были указаны по пунктам и пронумерованы. Таким образом полицейский любой страны сразу поймет, что значит непереводимое сочетание букв "Vydropuzhsk". Если эта надпись фигурирует по пунктом "3", то понятно, что речь идет о месте рождения - городе Выдропужск.

Довольно строгие требования Конвенция устанавливает к пунктам "6" и "7" водительского удостоверения. Это фотография и подпись водителя. Они не терпят изменений.

Что касается законности внесения изменения в вид бланка, то тут источник "РГ" сообщил, что эти изменения были внесены в соответствии с 390-м приказом МВД России от 27 апреля 2002 года "О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении".

В соответсвии с ним Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России формирует комиссию, которая рассматривает и утверждает бланки спецпродукции для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.

Начальник ГУ ОБДД МВД России имеет право утверждения образцов бланков водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и другой печатной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.

Нынешний бланк, в его новом виде с переводом названия на два языка, был принят комиссией и утвержден начальником Госавтоинспекции МВД России. То есть это абсолютно законный документ. Ни один инспектор на дороге не предъявит претензий к таким правам, если они выданы Госавтоинспекцией и есть в базе данных ГИБДД.

Напомним, что глава Госавтоинспекции Михаил Черников вообще предлагал рассмотреть вопрос о необходимости наличия прав у водителя с собой. Проверить, выдавались они или нет может любой инспектор прямо на дороге, воспользовавшись базой данных. Кроме того, технологии позволяют сфотографировать и водителя и тут же получить информацию, есть у него права или нет, а также какие нарушения он совершал.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"