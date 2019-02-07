ГИБДД: Водительские удостоверения с переводом законны

Такое пояснение дал источник в Госавтоинспекции корреспонденту "РГ". Напомним, что сыр-бор поднялся после публикации в прессе сообщения, в котором говорилось, что водителям в столице стали выдавать нелегитимные права. Мол, они не соответствуют международной Конвенции. А также, что в скором времени такие права будут выдавать и в регионах.
По непонятной причине журналисты решили, что новый бланк противоречит Конвенции. Кроме того, они сообщили, что водителей с такими правами будет "принимать" каждый гаишник и оформлять протокол о возможном управлении машиной с поддельными правами. При этом забрав машину на штрафстоянку и задержав водителя.
Действительно, в Конвенции говорится, что "на передней стороне удостоверения наносятся слова "Водительское удостоверение" на национальном языке (национальных языках) страны, в которой выдано удостоверение, а также название и/или отличительный знак страны, выдавшей удостоверение". В новом бланке название документа указано на трех языках: на русском, французском и английском. Кроме того отличительный знак также присутствует.
Однако, как пояснил корреспонденту "РГ" источник в Госавтоинспекции, не все так плохо. Во-первых, Конвенция - довольно демократичный документ. Шрифт и места, отведенные для внесения записей, должны определяться национальным законодательством, говорится в нем.
Как уверен источник "РГ", если бы на документе не было наименования на русском языке, тогда бы он был нелегитимен. Однако это требование конвенции соблюдено. Поэтому тут вопросов быть не может. А то, что эта надпись продублирована на нескольких языках, Конвенции не противоречит. Более того, делает этот документ доступным для понимания во многих странах мира. В том числе и в тех, которые эту конвенцию не подписывали.
Основное требование Конвенции, чтобы все необходимые данные были указаны по пунктам и пронумерованы. Таким образом полицейский любой страны сразу поймет, что значит непереводимое сочетание букв "Vydropuzhsk". Если эта надпись фигурирует по пунктом "3", то понятно, что речь идет о месте рождения - городе Выдропужск.
Довольно строгие требования Конвенция устанавливает к пунктам "6" и "7" водительского удостоверения. Это фотография и подпись водителя. Они не терпят изменений.
Что касается законности внесения изменения в вид бланка, то тут источник "РГ" сообщил, что эти изменения были внесены в соответствии с 390-м приказом МВД России от 27 апреля 2002 года "О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении".
В соответсвии с ним Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России формирует комиссию, которая рассматривает и утверждает бланки спецпродукции для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.
Начальник ГУ ОБДД МВД России имеет право утверждения образцов бланков водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и другой печатной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении.
Нынешний бланк, в его новом виде с переводом названия на два языка, был принят комиссией и утвержден начальником Госавтоинспекции МВД России. То есть это абсолютно законный документ. Ни один инспектор на дороге не предъявит претензий к таким правам, если они выданы Госавтоинспекцией и есть в базе данных ГИБДД.
Напомним, что глава Госавтоинспекции Михаил Черников вообще предлагал рассмотреть вопрос о необходимости наличия прав у водителя с собой. Проверить, выдавались они или нет может любой инспектор прямо на дороге, воспользовавшись базой данных. Кроме того, технологии позволяют сфотографировать и водителя и тут же получить информацию, есть у него права или нет, а также какие нарушения он совершал.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"