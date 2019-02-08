Что случится с рублем после заседания Банка России

Российская валюта в пятницу и на следующей неделе будет отыгрывать решение Банка России по ключевой ставке и сопроводительные комментарии регулятора, отмечают опрошенные "Российской газетой" аналитики. На рубль также продолжит давить укрепление доллара на мировых рынках.

Сегодня в 13.30 Банк России объявит свое решение по ключевой ставке. По оценкам аналитиков, ЦБ сохранит ее на текущем уровне 7,75 процента годовых на фоне умеренного роста инфляции (по данным Росстата, в январе она составила один процент, в годовом выражении - пять процентов), позитивного макроэкономического фона и комфортного курса российской валюты.

Таким образом, само решение регулятора не окажет значительного влияния на курс российской валюты, говорит директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин. Однако рубль может оказаться под давлением в случае появления комментариев регулятора относительно возможности смягчения денежно-кредитной политики, добавляет он. Если регулятор вопреки ожиданиям аналитиков решит поднять ключевую ставку, это вызовет умеренное укрепление рубля, уточняет руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев.

В начале следующей недели рубль так или иначе продолжит отыгрывать решение ЦБ по ставке и комментарий регулятора, отмечает Воробьев. Далее на первый ряд выйдут уже макроэкономические факторы - в первую очередь это динамика доллара на мировом рынке, который укрепляется, несмотря на планы ФРС по сохранению базовой ставки, говорит аналитик.

Также участники торгов будут следить за результатами аукционов российского Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), которые состоятся 13 февраля, продолжает Воробьев. По его словам, на динамику рубля также окажут влияние цены на нефть, однако этот фактор не будет определяющим.

Фактором неопределенности станет динамика китайского рынка, считает Кочергин. В случае появления новостей о проведении переговоров между США и Китаем по вопросам торговых противоречий аппетит к риску вновь активизируется, и это станет триггером укрепления рубля, допускает он.

По оценке Кочергина, на следующей неделе российская валюта преимущественно будет торговаться в диапазоне 65,55-66,55 рубля за доллар. К следующей пятнице можно ожидать курс на уровне 65,8-66,3 рубля за доллар, прогнозирует Воробьев.