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08.02.2019 13:22
Рубрика: Легковые авто

Kia возглавила рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

На покупку автомобилей марки Kia в прошлом году россияне потратили 282 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше показателя 2017 года.

Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", на второе месте в рейтинге марок, на которые было потрачено больше всего денег, попала Toyota (267 миллиардов рублей, плюс 23 процента), на третье - Lada (213 миллиардов, плюс 26 процентов).

Также в топ-5 входят Hyundai (203 миллиарда рублей, плюс 20 процентов) и Mercedes-Benz (162 миллиарда, плюс 8 процентов).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В десятку лидеров, кроме этого, попали Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Skoda - на них россияне потратили от 100 до 150 миллиардов рублей.

В целом, по данным экспертов, емкость российского автомобильного рынка в 2018 году составила 2,4 триллиона рублей.По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 22 процента.

Ранее были названы восемь автомобилей, которые подешевели на отечественном авторынке с начала года.

Восемь автомобилей, которые подешевели в России с начала года
Названы 10 лучших автомобилей года
#Kia