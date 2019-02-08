Kia возглавила рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто

На покупку автомобилей марки Kia в прошлом году россияне потратили 282 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше показателя 2017 года.

Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", на второе месте в рейтинге марок, на которые было потрачено больше всего денег, попала Toyota (267 миллиардов рублей, плюс 23 процента), на третье - Lada (213 миллиардов, плюс 26 процентов).

Также в топ-5 входят Hyundai (203 миллиарда рублей, плюс 20 процентов) и Mercedes-Benz (162 миллиарда, плюс 8 процентов).

В десятку лидеров, кроме этого, попали Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Skoda - на них россияне потратили от 100 до 150 миллиардов рублей.

В целом, по данным экспертов, емкость российского автомобильного рынка в 2018 году составила 2,4 триллиона рублей.По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 22 процента.

Ранее были названы восемь автомобилей, которые подешевели на отечественном авторынке с начала года.