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Рубрика: Легковые авто

Восемь автомобилей, которые подешевели в России с начала года

Текст: Андрей Полухин
Фото: Виктор Смеюха / РГ Фото: Виктор Смеюха / РГ
Фото: Виктор Смеюха / РГ

В России с начала года значительно выросли цены на автомобили. Только во второй половине января подорожал ряд машин 32 брендов, представленных на нашем авторынке.

Между тем есть несколько моделей, которые за этот период, напротив, подешевели. Как выяснили аналитики агентства "Автостат", в этот список входит по меньшей мере 8 автомобилей.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Рекордсменом в этом смысле стал китайский кроссовер Changan CS35, который стал сразу на 11% доступнее. Покупатели получили возможность сэкономить ни много ни мало 104-120 тысяч рублей.

Серьезно снизились цены на некоторые комплектации трех моделей Audi. Седан A3 в двух начальных версиях стал дешевле на 4,1-4,6%, то есть на 70-75 тысяч рублей, А4 - также в двух комплектациях - на 2,9-3,8% (на 75 тысяч), а лифтбек A5 Sportback в одной из версий - на 2,2% (на 65 тысяч).

В пределах от 10 до 105 тысяч рублей в меньшую сторону была скорректирована цена флагманского внедорожника Infiniti QX80 (0,2-2,0%). В то же время седан Q50 в версии Luxe подешевел на 22 тысячи рублей (0,9%).

Фото: Пресс-служба Renault
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Бестселлер марки Chery - кроссовер Tiggo 3 - стал доступнее на 20-30 тысяч рублей в трех комплектациях из пяти представленных (2,3-3,3%). А автомобили Ford Fiesta теперь стоят на 18 тысяч дешевле прежнего (1,7-2,1%) во всех версиях и обоих кузовах.

Ранее сообщалось, что представители дилерского сообщества прогнозируют, что рост цен на легковые автомобили по итогам 2019 года составит от 4 до 12%.

#Ford #Audi #Chery #Infiniti