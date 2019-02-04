В России подорожали автомобили 32 брендов

Во второй половине января цены на автомобили в России подняли 32 компании. По данным аналитического агентства "Автостат", некоторые бренды увеличили стоимость на 100 000 рублей и более.

Самая высокая прибавка к цене зафиксирована у Porsche - все его модели стали дороже на 186 000 - 648 000 рублей. В Subaru подняли стоимость автомобилей на 50 000 - 100 000 рублей, в Zotye - от 32 000 до 110 000 рублей. Kia изменила ценник на 15 000 - 155 000 рублей.

А вот меньше всего подорожали Chevrolet Niva - прибавка составила 11 000 - 13 000 рублей, а также две модели Datsun: хэтчбек mi-DO (плюс 9 000 - 11 000 рублей к старому ценнику) и седан on-DO (8 000 - 16 000 рублей).

Все модели Lifan подорожали на 30 000 рублей. Пределом в 50 000 рублей ограничился Fiat. Цена на пикап Fullback выросла на 31 000 - 42 000 рублей, стоимость универсала Doblo Combi увеличилась на 34 000 рублей.

Также в числе брендов, которые поскромничали с ценами, попал китайский Haval. Внедорожники H2 и Н6 подорожали на 18 000 - 22 000 рублей, а Н9 - на 42 000 - 43 000 рублей.

Ранее "РГ" писала о том, как выросли цены на автомобили в январе. Кроме того, свои прогнозы, касающиеся стоимости автомобилей в 2019 году, дали автодилеры.