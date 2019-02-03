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Рубрика: Легковые авто

Как выросли цены на автомобили в январе

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Повышение НДС с 18% до 20% в начале этого года заставило автопроизводителей переписать прайс-листы на свою продукцию. Эксперты "Автостата" подвели итоги января. 

Оказалось, что меньше всего выросли цены на Haval, Chevrolet и УАЗ - всего на 1,6 - 1,9%. На 3% подорожали автомобили Renault, Smart, Mitsubishi, Hyundai, BMW и Fiat.

Основная масса компаний повысила цены в пределах 5%. Например, машины Jeep и Honda максимально подорожали на 4,8%, Mazda и Peugeot - 4,4%, Lexus - 4,3%, Chery - 4,0%.

Модели, рост цен на которые превысил 6%, есть у нескольких марок - Ford, Porsche, Mercedes-Benz, Toyota и Citroen. Но настоящим рекордсменом по ценовым прибавкам в январе стал Zotye - отдельные модели китайского бренда подорожали более чем на 10%.

Фото: Пресс-служба Renault
Renault Duster или Chevrolet Niva: что купить за 800 тысяч рублей

В то же время стоит отметить, что некоторые компании снизили цены на машины. 

Так, подешевел кроссовер Changan CS35. Причем не на символическую сумму - рекламы ради, а сразу на 11%. В разных комплектациях китайский "паркетник" теперь доступнее на 104-120 тысяч рублей.

Также кроссовер Chery Tiggo 3 стал дешевле в трех комплектациях из пяти (минус 20-30 тысяч рублей в зависимости от версий). 

Накануне сообщалось, что в 2019 году дилеры ожидают роста цен на автомобили до 12%. Дальнейший рост стоимости новых авто может произойти во втором квартале. На это может повлиять множество факторов, в том числе и ослабление курса рубля.

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#автомобили