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01.02.2019 09:53
Рубрика: Легковые авто

В России подешевел еще один бюджетный кроссовер

Текст: Андрей Полухин
Кроссовер Chery Tiggo 3 стал дешевле в трех комплектациях из пяти.
Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery
Фото: Пресс-служба Chery

Изменения ценников не коснулись топовых версий Luxury и Luxury Plus с вариатором. Они по-прежнему стоят 959,9 и 969,9 тысячи рублей соответственно. Базовая комплектация Comfort MT с механической коробкой передач оценивается теперь в 839,9 тысячи, Luxury MT и Luxury Plus MT - в 874,9 и 879,9 тысячи соответственно. Это меньше прежнего на 20-30 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Впрочем, как уточняет агентство "Автостат", одновременно в российском представительстве Chery подняли цены на два других кроссовера, которые компания продает в России. Tiggo 2 и Tiggo 5 подорожали на 15-40 тысяч рублей в зависимости от комплектаций. У последней модели пересмотрели даже стоимость автомобилей 2017 года.

Любопытно, что в ноябре 2018 года маркетологи китайской марки, напротив, снизили цены на ряд версий Tiggo 2 и Tiggo 5, а Tiggo 3 тогда подорожал на 10-25 тысяч рублей.

Напомним, линейка моделей Chery в этом году должна расшириться до пяти кроссоверов. Так, уже весной компания представит модель Tiggo 7, а позже Tiggo 4. Этот автомобиль, возможно, будут собирать на одном из российских заводов.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Пока же бестселлером Chery остается модель Tiggo 3. По данным специализированного портала "Китайские автомобили", эта машина вошла в тройку самых популярных в России автомобилей из КНР в 2018 году с результатом 3 076 единиц. Tiggo 5 входит в топ-10 с показателем 1 686 продаж. Компактный Tiggo 2 разошелся тиражом 849 экземпляров.

Накануне "РГ" писала о том, что существенно подешевел еще один китайский кроссовер - Changan CS35.

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#Chery