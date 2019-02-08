Моралес: США демонстрируют в отношении Венесуэлы двойные стандарты

Президент Боливии Эво Моралес обрушился с критикой на США, которые он обвинил в двойных стандартах по отношению к Венесуэле.
"США демонстрируют двойные стандарты, анонсируя "гуманитарную помощь" народу Венесуэлы после того, как задушили экономику страны санкциями, противозаконными конфискациями. Потакая госперевороту, США разрушают понятие международного права о "гуманитарной помощи", - написал на своей страничке в Twitter лидер Боливии.
Ситуация вокруг Венесуэлы обострилась 23 января, когда лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его власть признали, в том числе, США, ряд стран ЕС. Боливия, как и Россия, поддерживает законного президента Николаса Мадуро.
Adopting double standard, US announces its “humanitarian aid” for the people of Venezuela after imposing ilegal and abusive sanctions and confiscations against that brotherly country. With its coup attempts, US dismantles the principles of humanitarian aid in international law— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 8 февраля 2019 г.