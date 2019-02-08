Моралес: США демонстрируют в отношении Венесуэлы двойные стандарты

Президент Боливии Эво Моралес обрушился с критикой на США, которые он обвинил в двойных стандартах по отношению к Венесуэле.

"США демонстрируют двойные стандарты, анонсируя "гуманитарную помощь" народу Венесуэлы после того, как задушили экономику страны санкциями, противозаконными конфискациями. Потакая госперевороту, США разрушают понятие международного права о "гуманитарной помощи", - написал на своей страничке в Twitter лидер Боливии.

Ситуация вокруг Венесуэлы обострилась 23 января, когда лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его власть признали, в том числе, США, ряд стран ЕС. Боливия, как и Россия, поддерживает законного президента Николаса Мадуро.