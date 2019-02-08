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08.02.2019 10:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье умер старейший тигр Тихон, кравший у пограничников собак

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье умер тигр Тихон, которого в начале января отловили на пограничной заставе, откуда он похитил двух собак. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

Вскрытие показало, что причинами смерти хищника стали стремительное истощение и обезвоживание, вызванное возрастом и снижением иммунитета вследствие перенесенных инфекций - организм хищника по каким-то причинам практически не усваивал пищу.

Фото: REUTERS
Как возрождается популяция амурского тигра

Тигра решено было изъять из дикой природы из-за его необычного поведения. Хищник несколько раз приходил на пограничную заставу, украв один из визитов двух собак. При этом он не боялся людей, не реагировал, когда они пытались отпугнуть его. Специалисты предположили, что тигр болен или очень голоден. Его отловили и отправили в карантин в Центре реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") вблизи села Алексеевка.

Как выяснилось, отловленный зверь - старожил "Земли леопарда" по имени Тихон, возраст которого не менее 13 лет. Ему вылечили несколько зубов и повели медосмотр. Как говорили сотрудники Центра, тигр нормально питался и вел себя агрессивно - как и положено хищнику, недавно изъятому из дикой природы. Но вначале февраля его состояние резко ухудшилось - он не стал охотиться на выпущенного в его вольер оленя, был вялым. Специалисты назначили на 5 февраля экстренный осмотр хищника, но ночью он умер.

Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев назвал эту смерть "нетипичной".

"Несмотря на то, что тигр получал достаточное количество мяса и воды, его организм отказывался усваивать полезные вещества из пищи. По сути, были запущены необратимые процессы, которые привели к стремительной смерти. Было ли это следствием изношенности организма в силу возраста или произошло по каким-то иным причинам, нам еще предстоит выяснить. В этой ситуации довольно сложно что-либо говорить, так как было приложено немало усилий для спасения тигра, но все они оказались тщетными. Мы обязательно досконально разберемся в причинах, и, если всему виной "старость" зверя, то это тот редкий случай, когда тигр пришел умирать к людям...", - приводит его слова пресс-служба.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр
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