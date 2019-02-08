В Кузбассе после гибели машиниста на шахте возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса угля и газа на шахте имени Тихова в Кемеровской области. В результате ЧП погиб машинист горных выемочных машин.

- В настоящее время трое шахтеров освобождены из-под завала, тело еще одного рабочего поднято на поверхность, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, сегодня утром в горной выработке на шахте в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс угля с повышенным газовыделением. В результате четыре шахтера были заблокированы в забое. Один из них погиб.

Пострадавших осмотрели медики. Одного из шахтеров госпитализировали с травмами, еще двое находятся на амбулаторном лечении.