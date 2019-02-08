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Рубрика: В мире

Спецпредставитель США: Мадуро стоит уехать в Россию или на Кубу

Текст: Сергей Новиков
Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон продолжает наставить на том, чтобы глава Боливарианской республики Николас Мадуро сложил полномочия президента и покинул страну - уехал в Россию или на Кубу.

Фото: REUTERS
Мадуро: Трамп хочет сорвать диалог по Венесуэле

"Для перехода Венесуэлы к демократии лучше, чтобы Мадуро был за пределами страны. Я думаю, что несколько стран будут рады его принять. У него есть в друзья в таких местах как Куба и Россия. Есть и другие страны, которые в частном порядке обратились к нам, заверив, что будут готовы принять у себя незаконное правительство Мадуро, если это поможет смене власти", - заявил Абрамс, подчеркнув, что, по его мнению, чем дольше преемник Уго Чавеса находится у власти - тем хуже для страны. Слова политика, прозвучавшие на брифинге для журналистов в Вашингтоне, приводит венесуэльское издательство El Universal.

"Время диалога с Мадуро прошло, - заверил Абрамс, фактически сведя на нет попытки ряда стран ЕС и латиноамериканского региона содействовать запуску переговорного процесса в Венесуэле. - Вместо того, чтобы разговаривать с Мадуро посредством различных контактных групп, мы призываем страны признать Хуана Гуайдо, объединиться с нами и поддержать планы по немедленной доставке гуманитарной помощи в республику".

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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