Toyota объявила российские цены на новую Corolla

Сегодня в России стартовал прием заказов на новую Toyota Corolla.

Как сообщает пресс-служба японской марки, седан предлагается в пяти комплектациях. В базовое оснащение машины входят фронтальные и передние боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, кондиционер, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, дополнительный электрический отопитель салона, система контроля давления в шинах, датчик света, аудиоподготовка и четыре динамика.

Автомобиль в стартовой комплектации "Стандарт" с двигателем объемом 1.6 л и механической коробкой передач предлагают по цене от 1 173 000 рублей. По сравнению с машиной прошлого поколения новая Corolla подорожала на 27 тысяч рублей. Топовая версия бестселлера Toyota обойдется в 1 700 000 рублей.

Цветовая гамма кузова авто дополнена тремя цветами: серо-голубым металликом, бронзовым металликом и темно-коричневым металликом.

Новая Corolla прошла специальную подготовку для эксплуатации в России, которая включает в себя увеличенный дорожный просвет, особые настройки подвески и расширенный набор зимних опций.

Напомним, на нашем рынке модель будет представлена с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Мотор способен работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором.

Седан построен на платформе GA-C архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture) с пониженным центром тяжести и задней "многорычажкой". Автомобиль незначительно вырос в размерах: длина машины составляет 4 640 мм (+10 мм), а ширина 1 780 мм (+5 мм). Размер колесной базы остался прежним - 2 700 мм.

Машину будут привозить в Россию из Турции - не так давно на заводе японской компании в провинции Сакарья стартовало производство седанов нового поколения

Toyota Corolla - самый популярный автомобиль в мире, однако наша страна вносит в рекордные результаты лишь малую лепту. За весь прошлый год российское представительство реализовало 5 199 машин.