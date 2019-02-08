Владимир Мединский о Сергее Юрском: Человек редкого таланта

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования семье и близким Сергея Юрского.

"Из жизни ушел великий актер, режиссер, человек редкого таланта и огромной созидательной энергии, глубоко преданный искусству и зрителям, - цитирует Мединского пресс-служба Минкульта. - С именем Сергея Юрского связаны десятки ярких, запоминающихся, всенародно любимых ролей, блестяще исполненных им в кино и на театральной сцене. Его герои - всегда живые, интересные, романтичные персонажи, которые сохранятся в сердцах миллионов людей самых разных поколений".

Его работа в театре и кино, по словам Мединского, это "щедрый вклад в сокровищницу отечественной культуры".

Напомним, сердце Сергея Юрского остановилось утром 8 февраля. Ему было 83 года.