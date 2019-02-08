Звезды футбола выразили соболезнования в связи с гибелью Салы

Минувшей ночью наступила, увы, печальная развязка в истории с исчезновением над Ла-Маншем самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, летевший навстречу новому этапу своей карьеры - он должен был стать игроком "Кардиффа". Самолет был обнаружен на дне пролива несколько дней назад, а сегодня из него смогли извлечь и поднять на поверхность найденное тело. Коронер английского графства Дорсет, куда доставили страшную находку, подтвердил: это Сала.

Пока не обнаружено тело пилота Дэвида Ибботсона. Вероятно, и в этом вопросе рано или поздно наступит ясность, но относительно судьбы Салы все сомнения развеяны. Легенда мирового футбола Диего Марадона, выражая соболезнования в связи с трагедией, заметил, что многие до последнего хранили надежду.

"Мне очень больно узнать эту печальную новость. Многие хранили надежду на спасение Эмилиано, - написал Марадона в своем Instagram. - Я выражаю поддержку его семье и близким, а также благодарю коллег и фанатов со всего мира за их отношение. Эмилиано навсегда!"

Вслед за Диего соболезнования выразили и многие другие звезды мирового футбола. "Невозможно описать словами, как это грустно. Мои мысли и молитвы сейчас с семьей Салы, а также с близкими пилота", - написал в Twitter немецкий футболист Месут Озил.

"Ужасно грустно. Покойся с миром, Эмилиано. Мои соболезнования его семье и друзьям", - такую запись в соцсетях оставил аргентинец Серхио Агуэро.

Со словами соболезнования выступил "Кардифф" - клуб, игроком которого Сала так и не успел стать. В сообщении приводится заявление полиции Дорсета об идентификации тела футболиста, а также о том, что семьи Салы и Ибботсона уже извещены о случившемся.

"Мы выражаем наши самые сердечные симпатии и соболезнования семье Эмилиано. Он и Дэвид навсегда останутся в нашей памяти", - сказано в сообщении.

Официальный сайт "Нанта", из которого Сала переходил в "Кардифф", и вовсе сейчас недоступен. Вместо обычного интерфейса, сейчас портал состоит из одной-единственной страницы - портрета Салы с подписью: "Мы никогда не забудем тебя, Эми".

Самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала, исчез с радаров 21 января. Несколько дней велись поиски, затем они были прекращены, но возобновились уже в частном порядке. Свою помощь семье футболиста предложил океанограф Дэвид Мирнс - по его словам, он не смог остаться безучастным, когда увидел эмоции сестры Салы Ромины. Она призывала всех неравнодушных продолжить поиски. Именно команда Мирнса и обнаружила самолет на дне Ла-Манша.

"Покойся с миром, Эмилиано. Я был рад оказать эту маленькую услугу Ромине и всей семье Салы в последние две недели, - приводят британские СМИ слова Мирнса. - Мое сердце сейчас также с семьей и друзьями Дэвида Ибботсона, чье горе столь же велико".

Интервью Ромины, в котором она просила о помощи, облетело весь мир. Теперь вряд ли она предстанет перед журналистами - увы, сбылись худшие опасения семьи футболиста. Она простилась с братом трогательной записью в соцсетях: "Твоя душа будет сиять вечно в моей душе. Этот свет будет со мной до конца. Я люблю тебя".